Flucht vor Polizei endet an Mauer in Bühl

Als ihn die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Bühlertal anhalten wollte, floh ein 20-jähriger Rollerfahrer. In Bühl prallte er gegen eine Mauer.

Ein 20-jähriger Rollerfahrer hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Verfolgungsrennen durch Bühlertal und Bühl mit der Polizei geliefert. Grund für die Flucht war eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Bühlertal, so die Polizei. Dort fiel den Beamten auf, dass der Beifahrer des 20-Jährigen keinen Helm trug. Als sie den Rollerfahrer anhalten wollten, beschleunigte dieser und versuchte zu fliehen.

Laut Polizeiangaben war er dabei halsbrecherisch unterwegs. Er fuhr von der Eichwaldstraße durch ein Waldstück in den Schönbuchweg und von dort weiter über die Haabergstraße in die Hauptstraße in Richtung Bühlertal-Untertal. An der Gabelung der Hauptstraße zur L83 bog der 20-Jährige ab, womit er seine Verfolger abhängen wollte. In einer scharfen Rechtskurve der Bühler Straße verlor er schließlich die Kontrolle über seinen Roller und prallte im Bereich der Reblandstraße mit einer Mauer.

Der 25-jährige Beifahrer verletzte sich leicht und wurde direkt festgenommen. Der Fahrer konnte zunächst zu Fuß fliehen. Ein Polizist spürte ihn im Anschluss jedoch auf. Gegen den 20-Jährigen wurden verschiedene Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen eines fehlenden Führerscheins.