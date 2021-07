Vom Fluthilfezentrum Bühl/Baden gingen in den vergangenen Tagen Tonnen an Hilfsgütern in die Katastrophengebiete. Unternehmen wie Privatleute spendeten großzügig jede Menge Material, doch es gibt auch Bürger, die sehen diese Fluthilfe skeptisch.

Die Not in den von der verheerenden Flut verwüsteten Gebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist riesig, die Welle der Solidarität in der Bevölkerung ebenfalls. Zu denen, die in Bühl in Sachen Fluthilfe groß eingestiegen sind, zählt der Baumpflegeprofi Arno Müller.

Nach dem jüngsten Transport vom Dienstag, 27. Juli, ruhen die Aktivitäten. „Da das aktuelle Lager jetzt aufgelöst werden muss und auch vor Ort alle Lagerkapazitäten vorerst ausgereizt sind, stoppen wir erst einmal die Aufnahmen neuer Spenden. Wir informieren euch sobald wir selbst wieder ein neues Lager haben und dann geht es natürlich weiter. Hilfe wird sicher noch längere Zeit benötigt“, lautet eine Nachricht vom 28. Juli auf dem Facebook-Konto Fluthilfezentrum Bühl/Baden.

Auf Facebook ist Arno Müller als Arno vom Röderbach unterwegs, und für das von ihm initiierte Fluthilfezentrum erntete er nicht nur Lob. Was die Kritiker stört: Müller arbeitet mit Ralf Baßler zusammen. Der Ottersweierer ist Direktkandidat der Partei „dieBasis“ für den Deutschen Bundestag im Kreis Karlsruhe-Land. In Bühl trat er im November als Redner bei einer Veranstaltung der Querdenker auf.