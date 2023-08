Frank Tschany bewirbt sich um das Amt des Bühler Bürgermeisters

Frank Tschany bewirbt sich um das Amt des Ersten Beigeordneten in der Stadt Bühl. Der 51-Jährige hat seine Bewerbungsunterlagen bereits in der vergangenen Woche im Rathaus abgegeben. Damit streben bislang drei Männer die Nachfolge des zum Jahresende ausscheidenden Wolfgang Jokerst (GAL) an.

Als Erster hatte Daniel Fritz (CDU) seinen Ring in den Hut geworfen, in der vergangenen Woche folgte ihm Jürgen Lauten (parteilos). Die Wahl im Gemeinderat findet am Mittwoch, 25. Oktober, statt.

Bewerbung als unabhängiger Kandidat

Tschany bewirbt sich in seiner Heimatstadt als unabhängiger Kandidat. Der verheiratete Vater einer erwachsenen Tochter arbeitet als Zeitungszusteller und nimmt freiberuflich Aufträge im Bereich Hausmeister- und Reinigungsservice an. Die Ziegen- und Schafzucht ist sein Hobby. Beruflich wollte der Bühler ursprünglich Polizist werden. Doch er habe damals die Altersgrenze schon überschritten gehabt. Die Schule habe er nach einem familiären Schicksalsschlag unterbrochen, später aber die Mittlere Reife nachgeholt.

Viele erfolglose Anläufe

In der Öffentlichkeit ist Tschany präsent, seit er im vergangenen Jahr bei den Bürgermeisterwahlen in Schwanau im Ortenaukreis kandidierte. Dieser Premiere folgten weitere Bewerbungen um den Posten des Verwaltungschefs in Lauf, Rheinmünster, Hasel im Kreis Lörrach, Sulz am Neckar, Hornberg, Eggenstein-Leopoldshafen, Sasbach und zuletzt Ende April in Ottersweier.

In der Lindengemeinde holte er mit 3,48 Prozent sein bislang bestes Ergebnis. Allerdings war er dort neben dem Amtsinhaber auch der einzige Bewerber. In allen anderen Fällen waren es mindestens drei gewesen.

Bewerbung in Rastatt fraglich

Auch für die Oberbürgermeisterwahl in Rastatt am 24. September hat Tschany eine Bewerbung angekündigt. Ob er diese auch in die Tat umsetzen kann, sei allerdings fraglich, berichtet er: „Es fehlen noch Unterstützerunterschriften“. Davon braucht es 100. Die Bewerbungsfrist endet am 28. August.

In Bühl, wo Bewerbungen noch bis zum 14. September möglich sind, braucht es das nicht. Die Entscheidung über die Stelle: „Ich muss schauen, wie der Gemeinderat über mich denkt“. Auf jeden Fall werde dies eine große Herausforderung, sagte Tschany.

Bühl sucht Technischen Bürgermeister

Gesucht wird nach der Neuaufteilung der Dezernate ein Technischer Bürgermeister. Einschlägige Erfahrungen habe er nicht, sagt der Bewerber, fügt aber an: „Ich traue mir das Amt zu, sonst würde ich mich auch nicht bewerben“. Aktuell bilde er sich gemeinsam mit einem Kollegen via Internet auf den Feldern Politik und Wirtschaft weiter. „Ich sage, ich kann das“, bekräftigt er.

Beim Thema Baupolitik liegt ihm vor allem eines am Herzen: „Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen. Das ist auch in Bühl sehr, sehr dringend.“ Auf fehlende Wohnungen werde er in verschiedenen Gesprächen immer wieder hingewiesen: „Rentner fragen, wie sie die Preise für die Wohnung noch bezahlen sollen“. Grundsätzlich, hatte er bei vorherigen Bewerbungen gesagt, wolle er sich einsetzen für sozial Schwache und Menschen in Not.

Wir brauchen auch in Bühl dringend mehr bezahlbare Wohnungen. Frank Tschany

Bewerber um das Bürgermeister-Amt

Gerade jetzt, „wo alles viel teurer geworden ist“, müsse der Wohnungsmangel angegangen werden. Dass die Stadt dabei nicht als Bauherr auftreten könne, sei ihm klar, sagte Tschany, aber sie könne die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, um die Zahl der Wohnungen zu erhöhen.