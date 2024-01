Beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Imbissbude in Bühl hat eine Frau ein anderes Auto beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei sucht sie nun.

Ein Unfall hat am Samstag gegen 17.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Industriestraße in Bühl zu etwa 1.500 Euro Sachschaden geführt. Die Polizei teilte mit, dass die Fahrerin eines dunklen SUV beim Einparken einen ordnungsgemäß geparkten Audi touchierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die unbekannte Autofahrerin von der Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Einparkmanöver beschädigte die Unbekannte ein weiteres Fahrzeug. Sie tauschte in diesem Fall aber ihre Kontaktdaten mit denen ihres Unfallgegners. Die Polizei ermittelt nun und ist auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach dem Autofahrer, der Kontakt mit der Unfallverursacherin hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter (0 72 23) 99 09 70 entgegen.