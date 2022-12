Frau wird in Bühl von Hund gebissen und verletzt

In Bühl ist eine Frau von einem Hund gebissen und verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Vorfall am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr in der Güterstraße in der Nähe eines Schuhgeschäfts ereignet haben.

Der Hund sei zwar angebunden gewesen, jedoch mit einer so langen Leine, dass er noch herumlaufen konnte. Durch den Biss wurde die 49-Jährige leicht verletzt.

Zur medizinischen Versorgung begab sie sich eigenständig in das örtliche Klinikum. Bei dem Hund soll es sich um einen etwas kleineren Vierbeiner mit einem beigen Fell gehandelt haben; der Hundebesitzer ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Hund, dem Hundebesitzer oder dem Vorfall geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07229/6972-14 melden.