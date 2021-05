Neustart nach Corona

Fridays for Future: Bühler Aktivisten rechnen nach Pandemie mit höherer Beteiligung

Um Fridays for Future ist es in der Coronakrise still geworden. Dennoch sind zwei Aktivisten aus Bühl mit der Belebung beschäftigt. Nach einer Einstiegsphase wollen die Umweltschützer an vergangene Erfolge anknüpfen.