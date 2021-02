Kurz vor der Wiedereröffnung am 1. März rechnen Friseure nach dem Corona-Lockdown mit einem großen Ansturm. Inhaber von Friseurgeschäften berichten von einer Anrufwelle bis in die Nacht.

Im Friseursalon Dickgiesser sitzt eine Mitarbeiterin vor einem DIN-A4-Terminplaner. „Passt Ihnen der 19. März?“, fragt sie in den Telefonhörer und macht währenddessen Notizen. Als sie auflegt, klingelt kurz darauf erneut das Telefon.

So gehe es schon seit Tagen, sagt Achim Dickgiesser, der in dritter Generation den Salon in der Friedrichstraße in Bühl betreibt. Mit seinen 20 Mitarbeitern bereitet er sich nun auf die Wiedereröffnung am 1. März vor.

„Der Ansturm ist enorm“, berichtet Dickgiesser. Da einige ältere Kunden telefonisch nicht durchkamen und keine E-Mail-Adresse besitzen, werfen sie Briefe mit Terminwünschen ein. Der Friseur schätzt, dass er bis zu 500 Anrufe pro Tag erhält.