Fröhliches Pfeifen als Erkennungsmerkmal: Unterwegs mit Post-Zusteller Ralf Huber in Bühl

Wie war das doch mit den Hunden und den Postboten? Ralf Huber lacht. Ja, vor ein paar Jahren im Acherner Stadtteil Mösbach, da hat ihn mal ein Bello in die Wade gezwickt. „Aber in Bühl hatte so ein Erlebnis zum Glück noch nicht.“

Es ist 8.40 Uhr an der Post in Bühl. Ralf Huber verstaut die letzten Briefe und Päckchen in den gelben Kisten an seinem E-Trike, dann tritt er in die Pedale und saust los. Es ist frisch an diesem Mittwochmorgen im Oktober, vier Grad Celsius zeigt das Thermometer.

Für den 52-jährigen Zusteller des Bezirks 7 geht das absolut in Ordnung. Hinter dem Schwarzwaldbergen zeigt sich die Sonne, schickt die ersten, wärmenden Strahlen. Wohlfühlwetter - im Gegensatz zu Sommerhitze, strömenden Regen, Schnee oder Minusgraden.