In der Pfarrei St. Peter und Paul in Bühl gibt es 2023 keine Prozession zu Fronleichnam. Die Entscheidung, in diesem Jahr auszusetzen, hat mehrere Gründe.

In der Bühler Pfarrei St. Peter und Paul gibt es im Jahr 2023 keine Fronleichnamsprozession. Das hat nichts mit Corona zu tun. Die Entscheidung hat das Gemeindeteam getroffen, so die Stadtpfarrei auf Anfrage der Redaktion.

Dass in Bühl die Katholiken am Hochfest des Leibes und Blutes Christi nicht betend und singend durch die Straßen ziehen, hat gleich mehrere Gründe.

Zum einen hängt das mit den Bauarbeiten in der Grabenstraße und im Hugo-Fischer-Weg zusammen. Als die Verantwortlichen in der Pfarrei in die Planungen eingestiegen sind, war sehr schnell klar, dass der gewohnte Prozessionsweg vom Kloster in Richtung Erich-Burger-Heim durch Baustellen beeinträchtigt wäre. Ein Ende der Bauerei war zum damaligen Zeitpunkt nicht abzusehen.

Da in der Grabenstraße immer noch gewerkelt wird, sieht sich das Gemeindeteam in seiner Entscheidung bestätigt. Es hängt aber noch mit einem anderen Problem zusammen: dem demografischen Wandel. Die Kirchenbesucher werden im Schnitt nicht jünger, die Teilnahme an der Prozession damit für viele immer beschwerlicher. Derartige Signale kamen inzwischen auch aus Reihen des Kirchenchors von St. Peter und Paul.

Alternativen zur Fronleichnams-Prozession in Bühl

Nicht zuletzt hält sich die Zahl der Kommunionkinder, die mitlaufen würden, in sehr überschaubaren Grenzen. Es sind aktuell Pfingstferien und damit ist Urlaub angesagt. Wer in der Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch einen Fronleichnamsgottesdienst mit Prozession besuchen will, hat dennoch zwei Möglichkeiten. Um 9 Uhr steht in St. Maria in Kappelwindeck eine Eucharistiefeier mit anschließender Prozession auf dem Plan, um 9.30 in Heilig Blut in Weitenung.

In Bühl beginnt der Gottesdienst um 10.30 Uhr. Bei schönem Wetter findet er auf dem Kirchplatz statt. Die Stadtkapelle begleitet musikalisch. Die Pfarrjugend sorgt für einen Blumenteppich. Bei schlechtem Wetter ist die Eucharistiefeier in der Pfarrkirche. Laut Bühler Gemeindeteam ist der Verzicht auf eine Fronleichnamsprozession im Jahr 2023 keine Grundsatzentscheidung.