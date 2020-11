Verbale Attacken gegen Mütter und Kinder

Fünf Dutzend gegen die Maske: Querdenken-Demo in Bühl trifft auf Gegenstimmen

Rund 60 Teilnehmer hatte eine Querdenken-Demonstration in Bühl am Samstag. Wie üblich, ging es dabei gegen die Corona-Regeln - und am Rande auch gegen Mütter und Kinder, die die Maskenpflicht ganz in Ordnung finden.