„Für die Tafeln fällt deutlich weniger ab“: Warum Bühl trotzdem keinen Aufnahmestopp verhängt

Wir wissen von den Tafeln in unmittelbarer Umgebung wie in Baden-Baden, Achern und Rastatt, dass ein Aufnahmestopp verhängt wurde. Dort folgt man dem ursprünglichen Grundsatz der Tafeln: Sie sollen überschüssige, aber noch verwertbare Lebensmittel sammeln und an Bedürftige abgeben.

Für die Vielzahl an Menschen in Not reicht das aber nicht mehr aus, zumal ausgerechnet zu Beginn dieses wirklich schwierigen Jahres auch noch die Supermärkte umstrukturiert haben: Sie planen besser und verkaufen selbst mehr Produkte etwa vom Vortrag zu Sonderpreisen. Für die Tafeln fällt so deutlich weniger ab.