Hinter der Zukunft des Hauses Alban Stolz in der Bühler Wiedigstraße steht weiter ein großes Fragezeichen. In einem Schreiben an die Redaktion macht Pfarradministrator Manfred Woschek von der Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch deutlich, dass noch keine Entscheidung getroffen sei.

Er reagiert damit auf eine Aussage von Bernhard Götz. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, der auch Mitglied im Stiftungsrat ist, hatte gesagt, dass ein Verkauf des Gemeindehauses derzeit nicht mehr aktuell sei.

Der Wunsch nach dem Erhalt des Gebäudes sei vor allem aus den Pfarrgemeinden Vimbuch und Weitenung gekommen, so Götz. Er betonte aber ausdrücklich, dass die beiden neuen Pfarrer ein Wörtchen mitzureden hätten.