Unsere Unterkünfte sind für die Aufnahme und den Schutz von Flüchtlingen konzipiert. Wir sind in all den Jahren sehr bemüht gewesen, sie so zu belegen, dass Religionen und Kulturen zueinander passen und die Bewohner gut kommunizieren können. Durch eine geringere Belegung haben wir den Schutz vor Covid-19 zugleich erhöht und Stress verringert.