Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben am Montagnachmittag einen gesuchten Straftäter verhafte. Der 31-Jährige wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus auf einem Autobahnparkplatz an der A 5 bei Bühl kontrolliert.

Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die geforderte Geldstrafe konnte der Mann nicht zahlen, weshalb er zu einer Haftstrafe von 180 Tagen in das Gefängnis gebracht wurde.