Getrenntes Ehepaar im Streit: Mann schlägt Frau in Bühl

Am Freitagvormittag um kurz nach 11 Uhr hat in der Gartenstraße in Bühl ein Streit zwischen einem Ehepaar stattgefunden. Nach Informationen der Polizei wurde dabei eine Frau von ihrem getrennt lebenden Ehemann auf die linke Wange geschlagen.

Das Paar habe sich um die Betreuung des gemeinsamen Sohnes gestritten und sei sich uneinig gewesen, so die Beamten.

Ein älteres Ehepaar soll den Streit beobachtet und der Frau geholfen haben. Die Polizei konnte das Paar jedoch nicht vor Ort antreffen. Der gewalttätige Ehemann soll laut Polizei nicht nur seine Frau, sondern auch Passanten beleidigt haben.