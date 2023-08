Die Bühler Verkehrsbehörde macht mit Granitblöcken ernst. Nun ist wirklich kein Durchkommen mehr an der Kreuzung am Friedenskreuz. Autofahrer gaben Anlass für das Handeln.

Die Bühler Verkehrsbehörde hat die Ignoranz einzelner Autofahrer satt. Weil die Absperrungen an der K3764 über die Bankette gefährlich umfahren werden, verschließen jetzt Steinquader die Schlupflöcher.

Mit der Sperrung der Kreuzung aus Gründen der Verkehrssicherheit wollten sich offensichtlich nicht alle Autofahrer abfinden. Sie suchten und fanden Schlupflöcher. Seit Mai sind die alten Verbindungswege unterhalb des Friedenskreuzes von der Kreisstraße 3764 (alte B3) zum Industriegebiet Ottersweier sowie nach Rittersbach gekappt.

Verkehrsbehörde schiebt tonnenschweren Riegel vor

Reifenspuren im Bankett zwischen der Fahrbahn und den Radwegen zeugen indessen davon, dass die rot-weißen Metallpfosten seitlich umkurvt wurden. Diesen „Geländefahrern“ hat die Verkehrsbehörde im Bühler Rathaus jetzt einen Riegel vorgeschoben – einen recht massiven. Tonnenschwer.

So wurden über ein Dutzend Granitquader auf beiden Seiten platziert, um die Lücke zu schließen. Das Abbiegen von der K3764 durch Befahren des Banketts berge „ein noch höheres Unfallrisiko als das Ein- und Ausfahren im Bereich der ursprünglichen Zufahrten“, erklärt Matthias Buschert, Pressesprecher der Stadt Bühl. Die Stadt habe hierzu mehrere Anrufe von besorgten Bürgern erhalten. Die Spuren im Gras seien bereits wenige Wochen nach der Sperrung festgestellt worden.

Gemeinsam mit der Gemeinde Ottersweier, dem Polizeipräsidium Offenburg und der Straßenmeisterei des Landkreises Rastatt fiel die Entscheidung, die zusätzlichen Barrieren einzubauen. „Um Autofahrer auf das neue Hindernis hinzuweisen, wurden vorübergehend Baken aufgestellt“, so Buschert weiter. Die Granitsteine werden mit reflektierenden Markierungen versehen, hatte Jessica Stiefel von der Teamleitung Ordnungsrecht kürzlich in einer Gemeinderatssitzung erklärt.

Barrieren kosten etwa 5.000 Euro

Die Zusatzbarrieren kosten die Allgemeinheit rund 5.000 Euro. Vermutlich waren es nicht wenige Verkehrsteilnehmer, die die Sperrung durch Umfahrung ignoriert haben.

Im Abstand von nur zehn Minuten hat der Autor dieses Beitrags beobachtet, wie ein Pkw-Fahrer von Westen auf dem Salzwässerleweg naht und aufgrund der frisch platzierten Quader vergeblich die Lücke sucht. Er wendet schließlich und fährt zurück.

Eine Autofahrerin, die von der K3764 nach links in Richtung Ottersweierer Gewerbegebiet abbiegen will, strandet jedoch auf dem schmalen Streifen des Radwegs. Zum Wenden ist kein Platz. So fädelt sie sich – über die Gegenfahrbahn hinweg und damit nicht ungefährlich – wieder in den fließenden Verkehr in Richtung Bühl ein.

Nur Radfahrer und Fußgänger können und dürfen die Absperrung passieren. Motorradfahrern ist das Abbiegen durch die Beschilderung untersagt. Das Nachsehen haben auch Landwirte, die Umwege bis zur Wallfahrtskirche Maria Linden in Ottersweier oder zum Jäger-Kreisel in Bühl fahren müssen, um von West nach Ost oder umgekehrt zu gelangen.

Beliebte Abkürzungen geschlossen

Die Seitenstraßen waren zuvor rege genutzt worden: als Abkürzungen zu den Sportstätten und Firmen im Gewerbegebiet Ottersweier einerseits und zum Bühler Ortsteil Rittersbach andererseits.

Die Stilllegung erfolgte aufgrund folgenschwerer Unfälle über einen längeren Zeitraum. Unter anderem starb eine Radfahrerin, nachdem ein Pkw sie beim Überqueren der Kreisstraße erfasst hatte.

Eine Kollision im Dezember 2022 brachte das Fass schließlich zum Überlaufen. Nachdem ein 17-jähriger Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt wurde, erörterten die verantwortlichen Behörden die Gefahrensituation vor Ort und zogen Konsequenzen. Die Gemeinderäte von Bühl und Ottersweier folgten im Januar der Empfehlung, die Kreuzung aus Sicherheitsgründen für den motorisierten Verkehr zu schließen. Außerdem wurde auf der Kreisstraße die Höchstgeschwindigkeit zum Schutz querender Radfahrer und Fußgänger im Kreuzungsbereich auf Tempo 70 reduziert. Zuvor waren 100 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Beleidigungen und Drohungen

Kurze Zeit nach Abnabelung der beiden Einmündungen für den motorisierten Verkehr tauchten an den Absperrpfosten strafrechtlich bedeutsame Schmähungen auf. Die daran angeklebten Pamphlete beinhalteten Drohungen und Beleidigungen gegen Gemeinderäte und Verwaltungsbeamte („Lumpenpack, Behördengesindel“). Außerdem wurde ein Ultimatum von zwei Wochen gestellt, um „diese Schikane“ zu entfernen.

Der Ottersweierer Bürgermeister Jürgen Pfetzer (CDU) antwortete den anonymen Verfassern über die Presse mit einem Bonmot Albert Einsteins: „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“

Die Polizei ermittelte gegen unbekannt, ohne jedoch letztlich Tatverdächtige ausfindig machen zu können. „Der Vorgang wurde daher an die Staatsanwaltschaft abgegeben“, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg am Donnerstag auf Nachfrage. Sollten sich neue Ansätze ergeben, werden die Ermittlungen wieder aufgenommen.