Die immer heißeren Sommer machen das Leben vor allem in der Stadt schwer erträglich. Mehr Stadtgrün soll das Mikroklima verbessern.

Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) ist gelernter Architekt und Stadtplaner. Er weiß in Zeiten des Klimawandels um die wachsende Bedeutung des Stadtgrüns. „Wir haben in unserer Stadt einen Durchlüftungsschlauch über Bühlot, Kirchgassgraben und Sandbach, der durch Grüninseln wie den Stadtgarten erweitert wird“, berichtet er. „Dieses grüne Rückgrat wollen wir ausbauen.“

Stadtbäume haben für Oberbürgermeister eine besondere Bedeutung

Besondere Bedeutung haben für Schnurr die Stadtbäume. In der Stadt wachsen 5.887 Einzelbäume, davon 90 Prozent im Innenbereich. Schnurr verweist außerdem auf die Neugestaltung von Straßenräumen, bei denen ein Schwerpunkt auf Stadtgrün liegt, beispielsweise in der sanierten Gartenstraße.

Bei den Bauarbeiten die in diesem Jahr in der Geppertstraße und in der südlichen Hauptstraße beginnen, verfolgt die Stadt ähnliche Ziele.

Fassadenbegrünung sieht Schnurr differenziert. „Bei Neubauten sollte man Fassadengrün in Zukunft stärker berücksichtigen“, meint er. Im Bestand bleibt Schnurr skeptisch. Bei der Mediathek hat Schnurr eine Fassadenbegrünung verhindert.

„Ich wollte keine Beeinträchtigung der preisgekrönten Architektur des Büros Wurm + Wurm“, sagt er. „Außerdem habe ich im Hinblick auf das Wärmedämmverbundsystem der Fassade erhebliche Bedenken. Kletterpflanzen können die empfindliche Fassade angreifen.“

Das ist ein Architekturplatz. Hubert Schnurr, Oberbürgermeister Bühl

Wünschen aus dem Gemeinderat nach einer Begrünung des Platzes vor dem Bürgerhaus Neuer Markt will Schnurr nicht nachgeben. „Das ist ein Architekturplatz“, sagt er. Wegen der zahlreichen Leitungen und der Tiefgarage seien außerdem nur Baumpflanzungen in Hochbeeten möglich. Auf dem Sparkassenplatz hat die Stadt eine solche ergänzende Baumpflanzung vorgenommen.

Schnurr hält auch Dachbegrünungen für sinnvoll. Allerdings lehnt er den Vorschlag von Stadtrat Karl Ehinger (FW) ab, bei Neubauten nur noch auf Flachdächer zu setzen, weil die für Dachbegrünung besser geeignet sind. „Im Hinblick auf die bestehenden Stadt- und Dorfbilder müssen wir auch geneigte Dächer weiterhin ermöglichen“, meint er. „Pflanzungen im Stadtraum können dann eine Alternative zur Dachbegrünung sein.“

Markus Neppl ist Professor für Stadtquartiersplanung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Auch er warnt in Sachen Stadtgrün vor übereilten Maßnahmen.

Die Debatte wird aktuell sehr emotional geführt. Markus Neppl, Professor Stadtquartiersplanung

„Die Debatte wird aktuell sehr emotional geführt“, urteilt der Hochschullehrer. „Dass Stadtgrün heute eine gleichberechtigte Rolle in der Stadtplanung hat, ist unbestritten. Wir sehen das Thema anders als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die Vorzeichen haben sich verschoben.“

Das zeige sich, so Neppl, beispielsweise bei der Diskussion um die Fällung der Platanen in der Karlsruher Kaiserstraße. „Die Diskussion kommt aber zehn Jahre zu spät, weil die Planung bereits so lange zurückliegt“, stellt Neppl fest. „Natürlich gibt es keinen Zweifel, dass alte Bäume in der Stadt ökologisch wertvoller sind als Neupflanzungen.“

Stadtgrün ergebe nicht überall Sinn

Die Forderung nach mehr Stadtgrün ergibt aber aus Sicht der Stadtplaners nicht überall Sinn. „In peripheren Quartieren funktioniert beispielsweise die Mobilität nicht gut, aber ein Bedarf für mehr Stadtgrün besteht nicht“, konstatiert er.

„In den Innenstädten ist es oft umgekehrt. Wir müssen deshalb Verkehr, Klimaschutz und Wohnen differenziert betrachten. Pauschale Antworten gibt es nicht. Wir dürfen uns bei der Stadtplanung jedenfalls nicht in unendlichen Forderungen nach Einzelmaßnahmen in Form von Bäumen oder Büschen verlieren.“

Neppl betont ausdrücklich: „Mehr Stadtgrün verlangt Investitionen und Pflege. Gleichzeitig muss der Wasserhaushalt gewährleistet sein. Für Fassadenbegrünungen ist beispielsweise der technische Aufwand oft hoch. Die ultimative Forderung nach Fassadenbegrünungen ist deshalb nicht in Ordnung.“

Die öffentliche Wahrnehmung in Sachen Stadtgrün habe sich stark verändert. „Die Fachleute müssen damit umgehen“, findet Neppl. „Das muss aber dann auch in die richtigen Maßnahmen münden.“