Nach den trockenen Sommern regnete es in den vergangenen Monaten viel. Weil gleichzeitig Landwirte und Gartenbesitzer weniger Wasser entnommen haben, haben sich die Grundwasserstände in Bühl gut erholt.

Das gelbe Dreieck mit der Spitze nach oben lässt aufatmen – zumindest diejenigen, die sich mit dem Thema Grundwasser beschäftigen.

Es steht auf der Karte der Landesanstalt für Umwelt (LUBW), die die Grundwasservorräte anzeigt, zum Beispiel an der Mess-Stelle in Rheinmünster-Schwarzach.

Grundwasservorräte sind „überdurchschnittlich“ vorhanden, die Tendenz ist ansteigend, so die aktuelle Bilanz. Nach den zwei Dürre-Sommern haben die zahlreichen Regenfälle im Juli in Baden-Württemberg in vielen Landesteilen für Entspannung in den Grundwasserbeständen geführt.