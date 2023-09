Weniger Spitzengastronomie

Guide Michelin und Gault-Millau: In den Gourmet-Führern ist Bühl hoffnungslos abgerutscht

Guide Michelin und Gault-Millau sind die Bibeln der Feinschmecker. In den aktuellen Ausgaben werden aber nur noch jeweils ein Restaurant in Bühl und Bühlertal berücksichtigt. Vor einigen Jahren füllten die beiden Gemeinden noch mehrere Seiten. Was ist los?