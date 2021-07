Gute Zukunftsaussichten: Frauen sind bei Bosch in Bühl besonders gefragt

Die Zukunftsaussichten für Auszubildende im Bosch-Werk in Bühl sind sehr gut. Doch es mangelt an politischer und gesellschaftlicher Wertschätzung für die Ausbildungsberufe.

Frauen sind beim Bosch-Werk in Bühl besonders nachgefragt. „Für unsere Ausbildungsplätze suchen wir junge Frauen, die sich in den technischen Berufen verwirklichen wollen“, sagt der Ausbildungsleiter von Bosch in Bühl, Dieter Domröse.

15 bis 20 Prozent der Auszubildenden sind im Bühler Bosch Werk weiblich. Eine von ihnen ist Aileen Schmiederer. „Ich will am Ende des Arbeitstages sehen, was ich mit den Händen gemacht habe“, erklärt sie ihre Leidenschaft für das Handwerk. Gegenüber den männlichen Azubis sieht sie sich nicht benachteiligt: „Wir werden in allen Bereichen gleichbehandelt. Nur wenn es darum geht, etwas Schweres zu tragen, müssen die Männer ran.“

