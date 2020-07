Haben die kleinen Dörfer noch eine Zukunft?

Angeblich liegt doch in den Großstädten die Zukunft der Menschheit. Wieso beschäftigt sich ein junger Architekt und Stadtplaner mit Dörfern?

Gibt es in einer Zeit, die von Mobilität und Digitalisierung geprägt wird, noch große Unterschiede zwischen dem Leben in der Stadt und auf dem Dorf?

Trotz extremer Immobilienpreise und Mieten und auch innerhalb von Großstädten oft sehr langen Anfahrten zum Arbeitsplatz, zieht es die Menschen in die Metropolen. Hat das Dorf noch eine Zukunft?

Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde das Leben in den Dörfern durch die Landwirtschaft geprägt. Die spielt heute kaum noch eine Rolle.

Nicht nur die Landwirtschaft hat in den Dörfern an Bedeutung verloren. Auch die Infrastruktur ist geschrumpft. Oft gibt es nicht einmal mehr einen Tante-Emma-Laden.

Haben Sie eine Vision für das Dorf der Zukunft?

Wenn sich die Dörfer nicht endlos ausdehnen sollen, ist also eine Innenentwicklung ihr Ziel?

Gerade in den historischen Ortskernen gibt es aber oft Leerstände, während am Dorfrand Neubauten entstehen.

Jeff Mirkes (Jahrgang 1990) studierte von 2010 bis 2017 Architektur am KIT. Seit dem Masterabschluss ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Fachgebiet Stadtquartiersplanung. Am Lehrstuhl von Markus Neppl arbeitet er seine Masterarbeit zu einem Buch aus und engagiert sich in der Lehre. Im Sommersemester 2018 hat Mirkes mit seinen Studenten in einem Seminar Dörfer in Baden und in der Pfalz analysiert.