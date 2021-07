Kleiner Hägenichsee eine „Jauchegrube“? Altschweierer Angler wehren sich gegen Vorwürfe

Sie mussten in den vergangenen Monaten einiges einstecken, die Altschweirer Angler. Nun haben sie die Faxen dicke und gehen in die Offensive, vor allem was den viel gescholtenen Kleinen Hägenichsee in Bühl-Oberweier anbelangt.

Die Altschweierer Angler mussten vor allem in Sachen Kleiner Hägenichsee in der Vergangenheit einiges anhören: Tauchsportler berichteten von Schlamm-Massen am Boden, das Gewässer im wunderschönen Naturschutzgebiet Waldhägenich wurde gar als „Jauchegrube“ tituliert.

Nun melden sich die Angler zu Wort. Wolfram Kirschner, zwei Jahrzehnte im Vorstand aktiv, sowie Jugendwart und Fischexperte Gotthard Brennsteiner sehen „ihren“ See nicht so schlecht, wie jüngst öffentlich dargestellt.

Und deshalb stehen die beiden Vereinsaktiven zusammen mit dem ABB-Reporter an einem sommerlichen Nachmittag am besagten See.