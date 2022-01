Die Begeisterung bei Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) und Bürgermeister Wolfgang Jokerst (Grüne) hat sich sichtlich in Grenzen gehalten. Die Stadtkasse ist nach Einbruch der Gewerbesteuer bekanntlich leer und die Stadträte versuchten während der Haushaltsberatungen Löcher zu stopfen.

Mediathek und Musikschule gerieten dabei in ihr Visier. Das Defizit der Musikschule beträgt laut Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 rund 662.000 Euro, bei der Mediathek ist es knapp über eine Million Euro.

„Der Zuschussbedarf für die Musikschule steigt“, stellte Walter Seifermann (GAL) im Verwaltungsausschuss fest. „Wir sollten das Defizit in Grenzen halten und nicht aus dem Ruder laufen lassen. Das gilt übrigens auch für Mediathek und Bürgerhaus.“ Klaus Dürk, Leiter des Fachbereichs Bildung – Kultur – Generationen, wies auf die Folgen der Pandemie hin. Im Hinblick auf Corona sei die Musikschule mit einem „blauen Auge“ davongekommen.

Kann sich Bühl die Mediathek in der jetzigen Form noch leisten?

„Wir haben unsere Schüler halten können, obwohl Werbeveranstaltungen wie Tage der offenen Tür nicht möglich waren“, berichtete er. Dürk erklärte, dass mittelfristig fünf hauptamtliche Lehrer in den Ruhestand gehen. In diesem Bereich könne man an der Stellschraube drehen, weil das Personal die wesentlichen Ausgaben ausmache.

Eine große Skulptur als Haus für Medien Kulturviertel: Durch die 2001 eröffnete Mediathek wurde das ehemalige Gewerbegebiet zwischen Hauptstraße und Bahnlinie endgültig zu einem Kulturviertel. Diese Entwicklung hatte bereits mit dem Bau des postmodernen Bürgerhauses Neuer Markt nach Plänen des Büros Seebacher und Krauth in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre begonnen. Wettbewerb: Wie bereits im Fall des Bürgerhauses war es ein Wettbewerb, der der Stadt neue Möglichkeiten eröffnete. 1999 wurde die Konkurrenz, aus der das Bühler Büro Wurm + Wurm als Sieger hervorging, ausgelobt. Im September 2000 begannen die Bauarbeiten, im Dezember des folgenden Jahres wurde die Mediathek fertiggestellt. Ebenfalls nach Plänen von Wurm + Wurm und ebenfalls als Ergebnis eines Wettbewerbs folgte die Carl-Netter-Realschule, die das Kulturzentrum komplettierte. Skulptur: Die Architektur der Mediathek ist voller skulpturaler Kraft und hat auch 21 Jahre nach ihrer Vollendung nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Der weiß verputzte Kubus, der 2008 von der Architektenkammer als „Beispielhaftes Bauen“ ausgezeichnet wurde, ist mit seinen zahlreichen, unterschiedlich großen und zum Teil tief in die Wand eingeschnittenen rechteckigen Fenstern ein einladendes Gebäude. Nachfolger: Die Mediathek vermag viele Menschen für zeitgenössische Baukunst zu begeistern, die ansonsten mit moderner Architektur Probleme haben. Die Mediathek strahlt so sehr in die Region aus, dass Wurm + Wurm 2008 bis 2010 nach dem Bühler Vorbild für Oberkirch eine Mediathek gebaut haben, die das Bühler Konzept in einer organischen Formensprache weiterentwickelt und 2014 ebenfalls von der Architektenkammer ausgezeichnet wurde.

Auf Nachfrage konkretisierte Jokerst: Die Stadt könne die festangestellten Lehrer durch neue Tarifkräfte ersetzen oder eben andere Möglichkeiten suchen. Neben Festangestellten beschäftigt die Musikschule Honorarkräfte.

„Können wir uns die Mediathek in der jetzigen Form noch leisten?“, fragte Georg Schultheiß (FW). Er empfahl zusätzliche Nutzungen in das Gebäude zu integrieren, beispielsweise gewerblicher Art. „Der Zuschuss ist sehr mächtig“, meinte er. „Wir müssen uns die Mediathek leisten“, konstatierte Seifermann.

„Ich habe allerdings gehofft, dass wir durch die Selbstverbuchungsanlage für ausgeliehene Medien mindestens eine Stelle einsparen.“ Das sei nicht eingetreten. Die Verwaltung müsse sich über das Personal Gedanken machen. Georg Feuerer (CDU) schlug vor, Räume in der Mediathek für die Schulsozialarbeit zu nutzen. Jeder Quadratmeter koste Geld, meinte er im Hinblick auf die Fläche des Gebäudes. Wegen der Digitalisierung sei der Raumbedarf inzwischen weniger groß.

Personal ist pädagogisch viel stärker gefordert. Wolfgang Jokerst, Bürgermeister

Jokerst schaltete sich ein: „Wenn gleich drei Fraktionen das wünschen, werden wir im Haushaltsausschuss darstellen, was das Personal der Mediathek tut. Es ist nicht mehr dieselbe Arbeit wie vor zehn Jahren. Das Personal ist pädagogisch viel stärker gefordert. Wenn der Gemeinderat meint, diese Arbeit sei nicht sinnvoll, müssen wir darüber reden.“

Diskussion um Mediathek in Bühl: So argumentieren die Fraktionen

Lutz Jäckel (FDP) betonte: „Die Mediathek ist ein Grundpfeiler unseres Bildungssystems. Wenn wir dort sparen, schneiden wir ganze Bevölkerungsschichten von der Bildung ab.“ Natürlich könne man über Einsparpotenzial nachdenken, beispielsweise im Hinblick auf die Öffnungszeiten.

„Außer dass die Fassade dringend gestrichen werden muss, ist unsere Mediathek ganz wunderbar“, konstatierte Peter Hirn (SPD). „Wir sind froh, dass wir sie haben. Was heißt gewerbliche Nutzung? Soll da vielleicht ein Versicherungsbüro rein? Ich finde solche Vorschläge befremdlich.“

Karl Ehinger (FW) konterte: „Ich bin ein Freund von Büchern, aber die jungen Leute steigen nun einmal auf digitale Medien um. Deshalb brauchen wir in der Mediathek viel weniger Platz für Bücher und können das Gebäude anders nutzen.“

Erneut meldete sich Bürgermeister Jokerst zu Wort: „Das Gebäude heißt nicht Bücherei, sondern Mediathek. Wir werden Ihnen im Ausschuss alles vorstellen, was sich unsere Mediathek auf die Fahnen geschrieben hat.“