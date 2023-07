Die Haushaltslage Stadt Bühl bleibt angespannt. Das geht aus dem Finanzbericht hervor, den Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) am Mittwochabend dem Gemeinderat vorgelegt hat.

Verantwortlich dafür sind in erster Linie zwei Gewerbesteuerrückzahlungen an ein Unternehmen, „die uns zugegebenermaßen sehr wehtun“, sagte Schnurr. Sie machen zusammen mehr als vier Millionen Euro aus und betreffen „längst vergangene Geschäftsjahre“. Die Nachricht darüber sei „ohne vorherige Ankündigung oder Anzeichen“ eingegangen.

Die vier Millionen Euro ließen es fraglich erscheinen, ob der geplante Gewerbesteueransatz von 19,5 Millionen Euro eingehalten werden könnten. Das werde sich in der zweiten Jahreshälfte entscheiden. Dann seien erfahrungsgemäß als Folge von Steuerprüfungen deutliche Nachzahlungen aus den Vorjahren zu erwarten. Stand heute befürchte er wegen der Gewerbesteuer aber, dass sich der im Ergebnishaushalt vorgesehene Überschuss in einen Fehlbetrag verwandle.

Im Bühler Rathaus gelten Haushaltssperren

Als Konsequenz der Haushaltslage hatte Schnurr schon im Mai haushaltswirtschaftliche Sperren angeordnet. Diese gelten auch weiterhin. So muss im Finanzhaushalt vor Bestellungen oder Aufträgen ein entsprechender Antrag gestellt werden, „da ich mir für Beschaffungen oder Vergaben eine Einzelfallentscheidung vorbehalten habe“. Im Ergebnishaushalt bleiben 20 Prozent des jeweiligen Aufwandsbudgets gesperrt. Eine Ausnahme bildet die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung.

Die Gewerbesteuer ist nicht der einzige belastende Faktor. Dazu kommt die Unsicherheit über die weiteren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Zudem sind nach der Mai-Steuerschätzung vor allem bei der Einkommenssteuer fast 690.000 Euro weniger zu erwarten. Aber auch hier gelte es, den Verlauf des Haushaltsjahrs „und vor allem die Herbst-Steuerschätzung abzuwarten“.

Hilfreich ist bei dieser Haushaltslage das Ergebnis des Vorjahrs. Statt des prognostizierten Minus von 1,1 Millionen ist voraussichtlich ein Plus von 2,5 Millionen Euro herausgekommen. Schnurr wertete dies als „höchst erfreuliche Entwicklung, die uns durch die damit mögliche deutliche Erhöhung der Rücklage auf nun 22,4 Millionen Euro für die kommenden Jahre sehr hilft“.

Zuschüsse für den Forst in Bühl

Eine gute Nachricht kam auch aus Berlin. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Bereich Klimaanpassung Wald, hat im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ einen Zuschuss in Höhe von rund 151.000 Euro überwiesen. Gleichzeitig stellte sie bis 2043 eine Förderung von insgesamt fast 1,8 Millionen Euro in Aussicht. Schnurr deutete dies als „Bestätigung der hervorragenden Arbeit unserer Forstabteilung“.

Was bedeutet all das für die Investitionen? Der Schwerpunkt lag in der ersten Hälfte des Jahres darauf, begonnene Maßnahmen abzuschließen. Neue Projekte stehen aber bevor. Im August soll die Erneuerung der Geppertstraße beginnen. Dafür stand im Gemeinderat eine Auftragsvergabe in Höhe von 1,9 Millionen Euro auf der Tagesordnung. Im Hochbau zeichnen sich laut Schnurr bereits weitere Herausforderungen an: Neben den Großprojekten Mensa und Windeck-Gymnasium nannte er die Sanierung des Komplexes Rathaus III und IV mit Friedrichsbau: „Dies wird die weitere Investitionsplanung erheblich beeinflussen“.

Ein waches Auge werde die Stadt in nächster Zeit auf den Kreditmarkt haben, sagte Schnurr. Im richtigen Moment sollen die bereits beschlossenen Kredite aufgenommen werden. Diese haben inklusive der Eigenbetriebe Breitband und Abwasser ein Volumen von 9,7 Millionen Euro. Der Oberbürgermeister begründete dieses Vorhaben mit dem Hinweis, dass es sich sowohl bei der Mensa als auch beim Windeck-Gymnasium um Projekte für die junge Generation handle: „Es ist deshalb gerechtfertigt, diese auch mit möglichst parallel laufenden in die Zukunft gerichteten Darlehen zu finanzieren“.

Konsolidierung bleibt unerlässlich

Eine grundsätzliche Konsolidierung des Haushalts nannte Schnurr „nach wie vor erforderlich“. Er kündigte eine Sitzung des Verwaltungsausschusses Haushaltskonsolidierung an. Dieser werde nach den Sommerferien über Themen wie Friedhöfe, Deckelung von Ausgaben und die Behandlung der freiwilligen Zuschüsse der Stadt sprechen. Gleichzeitig brauche es bei den Investitionen eine Prioritätenliste, weil jede Investition in der Zukunft durch Abschreibungen Auswirkungen auf den Haushalt haben werde: „Das muss uns bei allen Entscheidungen bewusst sein“.