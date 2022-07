THW und Deutsches Rotes Kreuz

Hilfsorganisationen zweifeln an Sinnhaftigkeit privater Transporte in die Ukraine

Viele Privatpersonen haben in den vergangenen Monaten private Hilfstransporte in die Ukraine organisiert. Das sind noble Unterfangen. THW und Deutsches Rotes Kreuz – auch in Achern/Bühl – sehen diese Aktionen allerdings kritisch.