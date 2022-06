Am Wochenende herrscht Betrieb im Bühler Schwarzwaldbad

Im Bühler Schwarzwaldbad herrscht am Wochenende Hochbetrieb. Wer kommt da eigentlich? Und wie ist das Bad personell aufgestellt?

Die Sonne lacht, kein Wölkchen ist am Himmel. Es herrschen Temperaturen um die 36 Grad Celsius. Kein Wunder also, dass sich bereits am Samstag um um 11 Uhr eine lange Schlange am Eingang des Schwarzwaldbads Bühl bildete. Viele sind vor der Hitze geflohen, um einen Sprung ins kühle Nass zu wagen.

Bepackt mit riesigen Badetaschen, Bällen, Schwimmhilfen und Picknickkörben harren in der Reihe aus, bis sie das Drehkreuz passieren dürfen. Endlich. Doch nicht allen Besuchern stand am Wochenende der Sinn nach Badespaß. Der siebenjährige Jayden bevorzugt die Eiscreme vom Kiosk. „Es gibt super Eis hier“, meint er keck. Was machst Du sonst noch gerne? Rutschen, plantschen oder auf der Liegewiese herumtoben? „Ich spiele gerne Schach“, antwortet der Stöpsel bereitwillig.

„Du kannst Schach spielen? „Aber klar doch“, sagt Jayden als wäre diese Tatsache die normalste von der Welt. „Ich spiele mit meinem Papa oder mit meinem dreijährigen Bruder.“ Da muss sich der Zuhörer ein kleines Lächeln dann schon verkneifen.

Auch aus dem Elsass kommen die Schwarzwaldbad-Fans

Noch bis vor Kurzem glaubten noch viele Pessimisten: Das wird nichts mehr mit dem Sommer in diesem Jahr. Doch jetzt hat das Hitzewochenende viele doch überrascht. Auch Alison und Arno Schaeffer aus dem Elsass planschen mit ihrem Sohn Marius im Kinderbecken. Die Familie ist extra aus Mulhouse nach Bühl gefahren. Sie sind von der Atmosphäre begeistert. „Es ist hier viel schöner als bei uns. Ich mag einfach alles hier“, strahlt die Mutter.

Der Vater lobt den respektvollen Umgang der Badegäste untereinander. „Wir kommen auf jeden Fall wieder“, sagen das Ehepaar. Birgit Kunze aus Altschweier sonnt sich dagegen zwischen dem Nichtschwimmerbecken und dem Schwimmbecken auf den warmen Steinen. Sie hat ihre Runden schon gezogen und will bald nach Hause. Besucht sie oft das Bühler Bad? „Ich bin heute das dritte Mal hier und komme sehr gerne hierher.“

Während sich die zahlreichen Besucher im kühlen Wasser aalen, gehen andere ihrer Arbeit nach. Wie Axel Schirmeister aus Bühl zum Beispiel. Routiniert hat er die Becken im Blick. Überall muss er seine Augen haben. Ist es nicht furchtbar anstrengend so lange an der Sonne zu sein und dazu noch konzentriert aufzupassen. Das kann Schirmeister nicht leugnen. „Die Temperaturen sind sehr anstrengend. Nach Feierabend verdrücke ich mich sofort ins Kühle.“

Die Besucherzahlen im Schwarzwaldbad lassen sich sehen. An heißen Tagen am Wochenende verzeichnet das Schwarzwaldbad bis zu 4000 Schwimmer pro Tag. Am Samstag lösten rund 2800 Schwimmer ein Ticket, um sich abzukühlen oder um Bahnen zu ziehen. Schon der Mai verzeichnete eine gute Besucher-Frequenz. Das bestätigt Markus Benkeser von den Bühler Sportstätten erfreut. „Wir hatten über 14.000 Eintritte im Mai“, nennt der Geschäftsführer Zahlen.

„Wir sind sehr zufrieden. Vor allem, weil der Mai nicht so extrem heiß war.“ Im Vergleich: Im Rekordjahr 2005 planschten im Wonnemonat Mai 20.000 Besucher im Wasser.

Sportstätten fühlen sich personell gut gerüstet

Personell fühlen sich die Bühler Sportstätten für den Sommer gut gerüstet. Mit 23 Festangestellten und zehn Saisonkräften ist das „für uns die Idealbesetzung“, sagt Benkeser im Gespräch.

Darunter sei auch ein Auszubildender. Im Herbst kommt ein zweiter hinzu. Hat Markus Benkeser Angst vor saisonalen Coroneinschränkungen? Diese Gefahr sieht der Geschäftsführer derzeit nicht. „Ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass es mal wieder ein richtig toller Sommer wird. Wie vor der Pandemie“, zeigt er sich zuversichtlich.

Bleibt also nur zu hoffen, das es der Wettergott auch am nächsten Wochenende mit den Besuchern des Schwarzwaldbades gut meint. Am Samstag, 25. Juni, ab 9 Uhr, startet nämlich das 28. Bühler Schwimm-Meeting zusammen mit dem „Musik-Sommer im Schwarzwaldbad“ im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“. Damit nicht genug.

Ab 18 Uhr sorgt die „Städtische Schule für Musik und darstellende Kunst“ mit dem zweiten Teil der Konzertreihe „Musik-Sommer im Schwarzwaldbad“ für Sommerfeeling.

Unter dem Titel „Schwarzwaldbad goes Concert“ gibt es eine bunte Mischung verschiedenster Musikrichtungen, serviert von Musikschul-Ensembles. Der Förderverein des Schwarzwaldbads übernimmt in Zusammenarbeit mit der Schwimmbadgastronomie die Bewirtung. Der Eintritt ist an diesem Tag für beide Veranstaltungen frei.