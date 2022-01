Verheerendes Hochwasser

Nach der Flutkatastrophe: Paar aus dem Kreis Ahrweiler erholt sich gratis in Bühler Hotel

Ein Ehepaar aus dem Kreis Ahrweiler hat die Silvestertage im Hotel am Froschbächel in Bühl verbracht. Das Hotel bietet Gratis-Erholungstage für Betroffene der Flutkatastrophe an. Im Gespräch erzählen die beiden von Plünderern und Katastrophentouristen.