Hund rennt auf Fahrbahn: 74-Jähriger stürzt in Bühl schwer

Ein aufgescheuchter Hund hat am Dienstagabend einen schweren Unfall in Bühl verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 74-Jähriger auf seinem Rad durch die Balzhofener Straße und kam kurz nach 18 Uhr an einer Hofeinfahrt vorbei.

Aus dieser Einfahrt schnellte plötzlich ein Hund hervor und kreuzte den Weg des Radfahrers. Der 74-Jährige stürzte von seinem Gefährt.

Helfer des Rettungsdienstes brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Bühl ermittelt zu den weiteren Hintergründen des Vorfalls.