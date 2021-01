Im Bühler Haushalt klafft auch in diesem Jahr eine Lücke. Oberbürgermeister Hubert Schnurr rechnet mit einem Minus von sieben Millionen Euro. Dennoch ein ambitioniertes und zukunftsweisendes Investitionsprogramm möglich.

Der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr erwartet im Haushaltsjahr 2021 ein Minus von sieben Millionen Euro. Er kalkuliert im Ergebnishaushalt mit 83 Millionen Euro an Einnahmen und 90 Millionen Euro an Ausgaben.

Das hat er in seiner Haushaltsrede festgehalten, die er den Mitgliedern des Gemeinderats auf elektronischem Weg zukommen ließ. Um mit Blick auf die Corona-Pandemie die Sitzung am Mittwochabend nicht unnötig in die Länge zu ziehen, trug Schnurr erstmals die Rede zur Einbringung des Haushalts nicht vor. „Wir werden wieder keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen und damit unseren Ressourcenverbrauch nicht vollständig aus den erwirtschafteten Mitteln des Jahres decken können“, erklärte Schnurr. Die Rücklagen reichten aber aus, um das Defizit zu decken.