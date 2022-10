Nach rund zwei Jahren Sanierung mit einigen Überraschungen wird das Geläut der Pfarrkirche St. Gallus in Altschweier pünktlich zum Gallus-Fest wieder erklingen.

Das wird für viele Anwohner in Altschweier wohl eine Umstellung. Über lange Zeit waren die Glocken verstummt, zuletzt auch noch der Stundenschlag. Bei der grundlegenden Sanierung des maroden Glockenturms gab es für die Zimmerleute noch ein paar unangenehme Überraschungen und auch eine kleine Population von Fledermäusen sorgte schließlich für eine Verlängerung der Auszeit.

Umso größer ist nun die Freude, wenn das wohlklingende Geläut nun pünktlich zum Patrozinium an diesem Wochenende wieder ertönt.

„Gut zwei Jahre haben wir auf unsere Glocken verzichten müssen. Deshalb freuen sich die Altschweierer und ich mich sehr darüber, dass zum Gallus-Fest, das an diesem Wochenende stattfindet, die Glocken wieder festlich erklingen können“, sagt Pfarrer Sebastian Marcolini.

Abschluss der Arbeiten in Altschweier: Klöppel fixiert

Unterdessen wird hoch oben im Glockenturm noch kräftig gearbeitet. Simon Westermann erledigt die finalen Arbeiten indem er die schweren Klöppel mit einem Seilzug durch die Glocke behutsam nach oben zieht. „Das hier ist die größte Glocke mit 1,4 Tonnen Gewicht, entsprechend schwer ist auch der handgeschmiedete Klöppel“, fügt er hinzu.

Dann klettert der Zimmermeister und Restaurator eine Etage höher und lässt die Ratsche knattern. Langsam hebt sich der schwere Klöppel und wird schließlich mit einer großen Mutter oberhalb des neuen Holzjoches fixiert. Im Zuge der Sanierung sind die Stahljoche durch Eichenholz ersetzt worden.

„Zusammen mit den neuen Klöppeln und den ergänzten Schallgittern entsteht ein schöner warmer Ton“, freut sich der Uhrenexperte, der für die Firma Schneider Glocken- und Turmuhrentechnik in Schonach arbeitet und in Waldmatt wohnt. Das Geläut besteht aus vier Bronzeglocken, die im Jahr 1948 von der Gießerei Junker in Brilon im Hochsauerlandkreis gegossen wurden.

Wenn dann die Klöppel hängen, geht es mit der Läutetechnik weiter. „Die Seile laufen über die so genannten Läuteräder hinunter zu der automatischen Antriebstechnik. Wenn alles richtig verbunden ist, sollte es auch exakt funktionieren“, gibt sich Westermann optimistisch.

Erzbischöfliches Bauamt fertigt Prüfbericht

Zufrieden zeigt man sich über die nun abgeschlossene umfangreiche Sanierung auch im Erzbischöflichen Bauamt in Heidelberg. „Das Geläut wird nun wieder in Betrieb genommen. Das waren doch umfangreiche Arbeiten, die auch Teile der Läuteanlage und der Glocken betreffen. Deshalb werde ich zu gegebener Zeit einen Prüfungsbericht vor Ort anfertigen auch in Bezug auf eventuelle Nachbesserungen“, beschreibt Johannes Wittekind als Erzbischöflicher Glockensachverständiger die weitere Vorgehensweise.