Immer mehr Gewalt gegen Polizeibeamte in Bühl und Umgebung

Mit Ausnahme von Rheinmünster und dem Baden-Badener Rebland sind die Fallzahlen in allen Gemeinden des Revierbereichs zurückgegangen. Bei Rheinmünster ist der Grund der Baden-Airpark mit den dort angezeigten ausländerrechtlichen Verstößen. Abschiebungen gehen in vielen Fällen mit einer Anzeige wegen unerlaubten Aufenthalts einher. Der Polizeiposten Flughafen kann laut Revierleiter Rolf Fritz mit 95 Prozent aber auch die bundesweit höchste Aufklärungsquote vorweisen. Im Rebland gingen Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen nach oben. In Bühl fallen starke Rückgänge bei Diebstahlsdelikten (von 707 auf 515) und beim Fahrraddiebstahl (von 237 auf 118) auf, einen satten Anstieg gab es bei den Rauschgiftdelikten (von 110 auf 156). In Bühlertal haben sich Vermögens- und Fälschungsdelikte von 35 auf 18 halbiert, während die Straßenkriminalität um zehn auf 31 gestiegen ist. In Ottersweier sticht der Anstieg der Körperverletzungen hervor (von 13 auf 22), Vermögens- und Fälschungsdelikte wurden 20 angezeigt (2019: 34). In Lichtenau ging die Straßenkriminalität von 19 auf zehn Fälle zurück, Rauschgiftdelikte stiegen um vier auf neun.