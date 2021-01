Einsatzfreude und Optimismus bestimmten den Start des mobilen Corona-Impfteams vor dem Kreisimpfzentrum in der Schwarzwaldhalle Bühl. Für eine erste Verabreichung des Impfstoffes stehen zunächst 1.170 gekühlte Dosen bereit. Seit Freitagnachmittag wird geimpft.

Gespannte Atmosphäre herrscht vor dem Kreisimpfzentrum in Bühl: Vor der Schwarzwaldhalle stehen die Männer und Frauen des Deutschen Roten Kreuz (DRK). „Wir sind motiviert und freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht“, bestätigt Martin Stiebitz. Der Bereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbands Bühl-Achern schaut in die Runde und erntet allseits Kopfnicken.

„Jetzt geht es los“ lautet danach dann auch die zuversichtliche Aufforderung von Jörg Peter, dem Ersten Landesbeamten. Das erste Ziel der motivierten Mannschaft ist Bühlertal. Das Mobile Impfteam verabreicht den betagten Bewohnern des Seniorenzentrums dort den ersehen Piks.

Nicht nur für dessen Mitglieder war es der Auftakt, auch im Kreisimpfzentrum des Landkreises Rastatt in der Schwarzwaldhalle ging es am Freitag mit den Immunisierungen los. Auch im Kreisimpfzentrum in der Schwarzwaldhalle fiel der Startschuss. Pünktlich um 13 Uhr wurde dort die erste Spritze verabreicht.