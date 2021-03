Terminvergabe bis mindestens Montag geschlossen

Impfzentrum Bühl: Ab nächster Woche gibt es wieder Astrazeneca

Im Kreisimpfzentrum in Bühl wird ab nächste Woche wieder mit Astrazeneca geimpft. Das Bundesgesundheitsministerium hatte die Impfungen nach Meldungen über Blutgerinnsel am Montag ausgesetzt. In Bühl wurden in der Folge 391 Termine abgesagt.