In Bühl gibt es immer mehr E-Autos - und die Umwelt ist nicht das Hauptargument

Seit Monaten steigen die Verkaufszahlen von E-Autos in Bühl. Egal ob Privatbesitzer, Unternehmen oder die Stadt selbst: Interessant sind die Wagen vor allem für Kurzstrecken.

Da steht das neue Hybrid-Auto vor der Firma am Froschbächel und zapft Strom aus der Ladesäule. „Ich fahre wegen meiner Zweigstelle in Baden-Baden überwiegend Kurzstrecke mit dem Anhänger. Das funktioniert wunderbar. Ich werde jetzt noch eine Solaranlage aufs Dach nehmen, dann habe ich auch gleich den Strom dafür“, ist CDU-Stadtrat Hans-Jürgen Jacobs zufrieden über den Einsatz des Hybrid-Volvos in seiner Steinbildhauerei.

Seit rund sieben Monaten gehen die Verkaufszahlen in den Bühler Autohäusern nach oben: Elektroautos sind interessant als günstiger Zweitwagen für Kurzstrecken, vor allem auch wegen der Förderung von bis zu 9.000 Euro. Für längere Fahrten macht der Diesel nach wie vor das Rennen. Die Stadtwerke merken die Nachfrage auch an den Stromzapfstellen und sind zufrieden mit der eigenen E-Flotte.

Thomas Grethel kann in punkto Elektroautos aus dem Vollen schöpfen. Vor dem Autohaus am nördlichen Stadteingang stehen zahlreiche Modelle von Ford über Volvo bis Citroen parat. „Die Kunden rechnen mit dem spitzen Bleistift, wenn sie für eine Beratung zu uns kommen. Gefragt sind die Autos mit E-Antrieb. Das ist total bedarfsabhängig. Hier in Bühl fahren überwiegend Plug-In-Hybride“, stellt Grethel fest.