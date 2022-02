Industrie-Erfahrung führt in die Lehre

Ingenieurin Aline Ganninger aus Bühl ist jüngste Professorin an der DHBW in Karlsruhe

Aline Ganninger ist Professorin für Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Produktion und Logistik in Karlsruhe an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. An der Fakultät Technik sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Aber es ändert sich etwas.