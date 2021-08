Der „Ochsen“ war eines von zahlreichen Traditionsgasthäusern in Bühl. Seine „Altdeutsche Burgstube“ war etwas ganz besonderes. Ein Teil der Ausstattung hat sich im Zuge einer wahren Schatzsuche wieder gefunden.

Zum Abschied im Jahr 1970 gab es im „Ochsen“ in der Schwanenstraße in Bühl einen zünftigen Ausstand mit den trauten Stammgästen. Dann drehte Wirt Ernst Ketterer ein letztes Mal den Schlüssel um und hängte eine Tafel mit der Aufschrift „Geschlossen“ an die Tür. Das finale Kapitel der 250-jährigen Geschichte des Bühler Gasthauses „Ochsen“ war geschrieben. Aber war es das wirklich?

Es gibt Pläne, das traditionsreiche Wirtshaus wieder auferstehen zu lassen. Gut, das ansprechende Gebäude ist abgerissen, wie so viele schöne Architektur in Bühl. Es folgte ein Neubau mit einer Apotheke. Doch im fast benachbarten Stadtmuseum soll – wenn Corona es zulässt – im kommenden Jahr eine original „Ochsen“-Gaststube entstehen, berichtet Michael Rumpf, der Leiter des Stadtgeschichtlichen Instituts Bühl und des Museums.

Die Geschichte des „Ochsen“ ist gut dokumentiert. Michael Rumpf Leiter des Bühler Stadtmuseums