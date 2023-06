Einen Flächenbrand haben drei unbekannte, vermutlich Jugendliche Täter am Donnerstagabend in Bühl verursacht. Es kam nicht zu größeren Schäden.

Einen 20 Quadratmeter großen Flächenbrand haben drei bislang Unbekannte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Nähe der Bahnhofsunterführung in Bühl ausgelöst. Die Polizei teilte mit, dass die Täter bei den dortigen Grünflächen und Hecken mit einem Feuerzeug gezündelt hatten. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell allerdings schnell löschen. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Die Polizei vermutet, dass eine Gruppe von Jugendlichen dahintersteckt

Nach aktuellen Erkenntnissen soll es sich um Jugendliche im Alter von 14 - 16 Jahren gehandelt haben. Einer der Teenager soll circa 1,75 Meter groß sein, blonde Haare tragen und mit einer roten Sportjacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 72 23) 99 09 70.