Jugendlicher stürzt von Motorrad und prallt gegen Laterne in Bühl-Vimbuch

Ein 17-Jähriger ist mit seinem Motorrad am Donnerstagabend aus unbekannten Gründen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer ist in Bühl-Vimbuch am Donnerstagabend gegen 20 Uhr gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Polizei teilte mit, dass der 17-Jährige die Hurststraße in Richtung Sandbachstraße befuhr, als er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Bordstein streifte.

Der Jugendliche prallte gegen eine Straßenlaterne

Daraufhin stürzte der Jugendliche, rutschte mit seinem Fahrzeug über den Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.