Knapp 5.000 Euro Sachschaden

Junge Frau gerät in Bühl von der Fahrbahn und beschädigt mehrere Autos

Eine 25 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße in Bühl von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend stieß sie mit einem ordnungsgemäß abgestellten Wagen zusammen.