Karl Mechler: Senior der Bühler Familiendynastie feiert seinen 90. Geburstag

Allein mit den Erlebnissen bei Überführungsfahrten könnte Karl Mechler ein ganzes Buch füllen. Er gründete 1956 das erste private Bestattungsunternehmen in Mittelbaden. Nun feiert er seinen 90. Geburtstag und ein Gespräch mit ihm ist äußerst kurzweilig.

Bühl. Er ist eine Bühler Unternehmerpersönlichkeit: Karl Mechler prägte das Bestattungswesen weit über die Region hinaus wie wohl kein anderer. 1956 gründete der Schreinermeister das erste, private Bestattungsunternehmen im mittelbadischen Raum. Er verwirklichte früh viele progressive Ideen in seiner Zunft, die noch heute Bestand haben.

Er ist liebevoller Familienvater, sechsfacher Großvater, inzwischen sogar Uropa und nach wie vor ein großer Förderer der Bühler Vereine. Die Kernstadt-Fußballer vom VfB machten ihn sogar zum Ehrenmitglied. An diesem Dienstag feiert Karl Mechler im Kreis seiner Familie seinen 90. Geburtstag - absolut auf der Höhe der Zeit.

Die Stadt Bühl liegt ihm nach wie vor am Herzen

Die Lektüre des Acher- und Bühler Boten gehört für den ehemaligen Vorsitzenden des Sanierungsausschusses der Stadt zum Tagesgeschäft. Er will informiert sein, denn das gute Gedeihen Bühls liegt ihm am nach wie vor am Herzen.