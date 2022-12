Keine Bundeszuschüsse: Bühl und Bietigheim gehen leer aus

Bei der energetischen Sanierung der Schwarzwaldhalle und des Schwarzwaldbads muss die Bühler Sportstätten GmbH ohne einen Bundeszuschuss auskommen.

Der Antrag auf einen bis zu 45-prozentigen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ , welches das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in diesem Sommer aufgelegt hat und das die Sanierung kommunaler Einrichtungen vorsieht, ist erfolglos geblieben.

Bühl steht nicht auf der Liste der 148 ausgewählten Projekte. Gleiches gilt für Bietigheim, wo ein Sporthallen-Neubau geplant ist. Darauf hat am Freitag der Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker (CDU) hingewiesen.

Schwarzwaldhalle ist nur eingeschränkt nutzbar

Alle im Zuge des Förderprogrammes ausgewählten Projekte müssen durch die Sanierung in besonderer Weise zum Klimaschutz beitragen und sollen zudem vorbildhaft hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit sein. Dafür müssen die Gebäude nach Fertigstellung hohe Energieeffizienz-Standards erreichen. Bei Freibädern werden hohe Anforderungen an den Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung sowie zur Reduzierung des Ressourceneinsatzes gestellt.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch die Verteilung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel beschlossen. Dass Bühl auf dieser Liste fehlt, ist eine per se schlechte Nachricht, die durch die finanzielle Dimension noch schlechter wird. Sieben Millionen Euro hat Markus Benkeser, der Geschäftsführer der Bühler Sportstätten GmbH, für das Vorhaben veranschlagt. 3,2 Millionen Euro hätten als Zuschuss aus Berlin kommen können.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW), der durch eine Anfrage der Redaktion von der Nichtberücksichtigung erfahren hat, zeigte sich enttäuscht. Gerade in Sachen Energieeffizienz wolle man einiges bewegen wollen. Es sei ihm schleierhaft, wie über solche Anträge anhand einiger Formulare und Pläne am grünen Tisch entschieden werden könne. Das Nein aus Berlin ändere aber nichts an der Notwendigkeit des Vorhabens: „Das muss gemacht werden. Die Zuschauerbeschränkung ist auf Dauer kein Zustand.“

Die Schwarzwaldhalle ist seit Jahren nur eingeschränkt nutzbar. 2014 war sie vorübergehend für Großveranstaltungen gesperrt, seit 2015 ist sie es auf Dauer. Wegen des nicht ausreichenden Brandschutzes dürfen nur maximal 200 Besucher eingelassen werden. Die 1973/74 erbaute Halle hat aber weitere Baustellen wie das Dach und die Lüftung. Saniert werden sollen die Lüftungsanlagen in Halle und Bad, die Decke der Halle, die komplette Wasserversorgung und die Elektroinstallation und Beleuchtung in der Halle und deren Boden, und natürlich steht der Brandschutz auf der Liste der zu erledigenden Arbeiten.

Benkeser bezeichnet die Lüftungsanlage im Hallenbad als den der größten Energiefresser. Einen Teil des notwendigen Stroms könnte nach der Sanierung eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 375 Kilowatt-Peak liefern. Damit wären 50 Prozent des Strombedarfs von Hallenbad und Schwarzwaldhalle gedeckt.

Nun muss Plan B aktiviert werden

Wie geht es nun weiter? Benkeser wollte im Herbst 2024 die Halle wieder in einem solchen Zustand haben, dass sie ohne Einschränkungen genutzt werden kann. Vor Ostern 2024 sollte gebaut werden. Jetzt muss Plan B aktiviert werden, den Benkeser im November so beschrieben hat: „Wir planen trotzdem und versuchen, die Gewerke zu stückeln, dass sie nach und nach, soweit möglich, bei laufendem Betrieb ausgeführt werden können.“ Das bedeutet, dass das gesamte Projekt deutlich länger dauern wird, sagt OB Schnurr.

Wir haben noch ein paar Register, die wir ziehen können. Maximilian Ehebauer, Rechnungsamtsleiter

Die Gemeinde Bietigheim hatte zwei Millionen Euro an Fördermitteln hatte die Gemeinde für einen rund 4,5 Millionen Euro teuren Neubau beantragt und geht nun wie Bühl leer aus. „Wir bauen die Halle aber trotzdem“ versichert Rechnungsamtsleiter Maximilian Ehebauer. Schon mehrmals sei in der Vergangenheit versucht worden, in dieses Förderprogramm aufgenommen zu werden.

Entmutigen lassen will sich die Gemeindeverwaltung von der Absage keinesfalls. „Wir haben noch ein paar Register, die wir ziehen können“, sagt Ehebauer und verweist auf verschiedene andere Förderprogramme, aus denen noch Mittel zur Verfügung gestellt werden könnten. Der Rechnungsamtsleiter betont in diesem Zusammenhang die reichlich vorhandene Erfahrung in der Gemeinde, wenn es gilt, Fördermittel für kommunale Projekte zu erhalten.

Ende nächsten Jahres könnte der Bau der neuen Sporthalle starten

Die geplante Einfeldhalle ist als Ersatz geplant für die alte Turnhalle, die derzeit noch im Ortskern neben der Grundschule steht, aber abgerissen werden soll. Die neue Halle soll neben der Gemeinschaftsschule entstehen, die zur Grundschule umgebaut wird. Ende nächsten Jahres, so schätzt Ehebauer, könnte mit dem Bau der neuen Sporthalle begonnen werden.

Kai Whittaker kritisiert in seiner Pressemitteilung die Entscheidungen: „Während bundesweit in der aktuellen Förderrunde fast 460 Millionen Euro verteilt wurden, lassen die Ampel-Koalitionäre meinen Wahlkreis links liegen. Mittelbaden hat unter der Ampel-Regierung leider keinen Fürsprecher. Als die CDU an der Regierung beteiligt war, war es für mich als Wahlkreisabgeordneter immer eine Priorität für Förderanträge aus dem Wahlkreis zu kämpfen.“