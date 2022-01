Reifen geplatzt

Kettenreaktion nach Reifenplatzer auf der A5 bei Bühl sorgt für hohen Sachschaden

Ein geplatzter Reifen hat in der Nacht auf Donnerstag auf der A5 bei Bühl für einen Unfall gesorgt: Wie die Polizei meldet, platzte der Reifen gegen 23.20 Uhr auf der Autobahn auf Höhe Bühl an einem Lastwagen, der in südliche Richtung unterwegs war.