Viele Jobs bei den Automobilunternehmen in Mittelbaden sind bedroht. Die Unternehmen stecken in tief der Krise. Den Kommunen fehlt die Gewerbesteuer. KIT-Professor Albert Albers aus Sinzheim erklärt, ob der Wohlstand in der Region noch zu retten ist.

Die Automobilindustrie in Mittelbaden steckt tief in der Krise. Die Mitarbeiter bei Daimler, Schaeffler und Bosch fürchten um ihre Jobs. Unser Redaktionsmitglied Ulrich Coenen sprach mit Albert Albers, Professor und Institutsleiter am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), über die Zukunft dieser Unternehmen. Als ehemaliger Entwicklungschef von LuK in Bühl kennt der Sinzheimer die großen Firmen der Region bestens.