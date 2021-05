Klimaschutzmanager Martin Thiele: „Statt Duschgel tut es auch Kernseife“

Die gibt es. Dies hängt aber auch mit der Herkunft der Lebensmittel zusammen. Es wäre zum Beispiel schwierig, eine Banane aus Costa Rica ohne Plastikverpackung und Pappkarton nach Europa zu fliegen. Am wenigsten Verpackungsmüll fällt an, wenn wir regional einkaufen, zum Beispiel auf Wochenmärkten oder direkt auf Bauernhöfen. Zudem fallen hier auch die zusätzlichen Emissionen durch kürzere Transportwege weg. Für alles, was nicht regional produziert werden kann und hygienisch verpackt werden muss, gibt es Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, die sich in einen biologischen oder technischen Kreislauf zurückführen lassen.