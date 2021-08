Mit dem Klimawandel müssen sich Winzer, Forst- und Landwirte in der Region arrangieren. Wie erleben sie die klimatischen Veränderungen und wie reagieren sie darauf? Ein Überblick.

Klimawandel in der Region

Die Weintrauben bekommen häufiger einen Sonnenbrand. Der Wald ist von längeren Trockenperioden gestresst. Äcker ertrinken am Hochwasser. So macht sich der Klimawandel in der Region rund um Bühl bemerkbar. Die Winter sind milder, die Sommer heißer.

Das zeigen die Wetterdaten von Berthold Falk aus Vimbuch. Durch die milden Winter treiben die Pflanzen zudem früher aus und die Gefahr von Frühjahrsfrösten steigt, erklärt Falk.

Der Nebenerwerbswinzer erhebt seit 1985 Daten zu Temperatur und Niederschlag in Vimbuch und seit 2011 auch in Kappelwindeck.