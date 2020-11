Fragen, Fragen, Fragen: Wenn es in einigen Jahren nur noch einen Klinikstandort geben sollte, wo wird er dann sein? Welche Überlegungen für eine Nachnutzung gibt es zu den „alten“ Standorten? Wie wird entschieden, welche Leistungen in der neuen Klinik angeboten werden? Ist es nicht höchste zeit für eine die Kreisgrenzen überschreitende Krankenhauspolitik?Die Zukunft des Klinikums Mittelbaden stand im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung, die aus Corona-Gründen eine ganz spezielle sein musste. Das Podium im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl war auf die übliche Weise besetzt, und dass Masken getragen wurden, war so ungewöhnlich auch nicht. Die Gäste der Veranstaltung waren es, die dem Abend den besonderen Charakter verliehen: Sie waren nicht da. Der Saal musste leer bleiben, eine Teilnahme war nur online möglich. Nach einigen technischen und wiederholten Anläufen

In der von Teo Jägersberg moderierten Veranstaltung stellten sich Hartwig Rihm in Vertretung von Landrat Toni Huber, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Klinikums, die Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen in ihrer Funktion als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende sowie der kaufmännische Geschäftsführer Daniel Herke und der medizinische Geschäftsführer Thomas Iber den zahlreichen Fragen der Menschen an den heimischen Bildschirmen. Zuvor machten sie deutlich, dass die in den kommenden Monaten zu beantwortende Frage nach der Zukunft des Klinikums Mittelbaden eine sehr nachhaltige Antwort erhalten müsse: „Wir wollen eine gute und verlässliche Klinikstruktur für und und die nächste Generation, es geht um die nächsten 30 bis 40 Jahre“, sagte Margret Mergen. Hartwig Rihm versicherte, dass auf die Online-Information nur der Auftakt für die Bürgerinformation sei. Die ursprünglich geplanten Präsenz-Veranstaltungen in Bühl, Baden-Baden, Rastatt und Gaggenau hatten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. „Die Frage o





Rihm, Stellvertreter des Landrats: wir müssen die bestmögliche Versorgng verbvinudngen, das erfordert auch breite Öffentlichkeitseinbindung. Auftakt, es muss noch weitere Präsenzveransztaltungen geben. Erst nach umfassender Informaiton kann informiert werden. Die Frage Quo vadis muss mit allen Betroffenen erörtert werden, bevor die Gremien entscheiden. Meinungsbild der Bevölkerung ist da von beduetung. Ergebnisse der Anhöruzng sollen in Entscheidg einfließen. oberstes Ziel is die betmögliche Versaorung der Menschne in Mittelbaden.

Wie sieht die NOTFALLversorgung am Standort Bühl bis zu einem eventuellen Großklinikum aus? Bleibt die Notaufnahme in BH bestehen

Iber. Besteht die nächstne zehn Jahre mit sicherheit so weier, wichtihger Standor tims pdlichen landkreis., selsbst bie 1-Standort-Lösung wird eine Notfallversorung nötig sein,

Mergen: Thema wird uns in den nächstne Jahren gemeinsam beschäftige, wlölen gute und verlässliche Klinikstruktur für und und die nächste Generation, es geht um die nächsten 30 bis 40 Jahre. KMB ist eine Erfolgsgeschichte. Blickt zurück auf die bisherigen Veränderungen, viele Schritte ggangen,. Müssen aber wqeiere gehen, ambvulante Behandlungen nehmen stetig zu, Menschne froh, wenn sie nur kurz im Krankenhaus sein mnüssen. Kunden werden immer kundiger, sie informieren s9ich, wo sie die besten Angebote bekommen, blicken nach karlksuhre und Offenburg. Brauchen auch gutes personal, und das will in einem zeitgemöäßen Kinkum arbeitne.,





Rihm, Stellvertreter des Landrats: wir müssen die bestmögliche Versorgng verbvinudngen, das erfordert auch breite Öffentlichkeitseinbindung. Auftakt, es muss noch weitere Präsenzveransztaltungen geben. Erst nach umfassender Informaiton kann informiert werden. Die Frage Quo vadis muss mit allen Betroffenen erörtert werden, bevor die Gremien entscheiden. Meinungsbild der Bevölkerung ist da von beduetung. Ergebnisse der Anhöruzng sollen in Entscheidg einfließen. oberstes Ziel is die betmögliche Versaorung der Menschne in Mittelbaden.









Versorgungssicherheit, die Qualität der medizinischen Versorgung, Personal und Arbeitsmarktsituation, Wirtschaftlichkeit und Investitionsbedarf: Das waren die Bewertungskriterien für das „Strukturgutachten Klinikum Mittelbaden“, das die aktiva - Beratung im Gesundheitswesen aus Köln. Bei einer online übertragenen Bürgerinformationen stellte XXx das Gutachten vor. Antworten waren gefordert auf die Fragen, ob mittle- und langfristig an den Klinikstandorten Balg, Rastatt und Bühl weiterhin Akutmedizin betrieben werden solle und ob ein weiterer Standortabbau „bis hin zu einer Ein-Standort-Lösung“ sinnvoll wäre.





Bei der Präsentation ging XX auf aktuelle Entwicklungen ein, die das Überleben keleiner Krankenhausstandorte erschwerten. Dazu zählten Zentralisierung und Spezialisierung, inklusive des poliitsch gewollten Abbuas von Übberkapazitöten, Qualitäsfrage,. die künftig ein Kriterium der Krankenhausplanung sein, der Fachkräftemangel und die Ambulantisierung. Dass immer mehr Lexitungne vo,m stationären in den amublanten Breich verlagert würden, werde von der Politik icht nur gefördert, sondern auch gerordert.

95,5 Prozent der Einwohner von Landkreis Rastatt und Stadtk4reis Baden-Badne erreichten ein Haus der Akut-Versorung innerhalb von maximal 30 Minutne. Diueser wert dürfe sihc nicht verschlechtern.

Untersucht wurden drei Möglichkeiten: eine Ein-Standort-Lösung mit Neubau, eine Zwei-Standort-Lösung mit Baden-Baden und Rastatt (Neubauten) und eine Drei-Standort-Lösung mit Fortführung des Status Quo. Gegenüber dem Status Quo ergibt sich sowohl in der Ein- als auch in der Zwei-Standort-Lösung eine deutliche Reduktion der bedarfsnotwendigen Planbetten (666 bzw. 675 vs.890 Planbetten)

Die Bildung medizinischer Zentren und damit eine höhere Spezialisierung ist in der Einstandortlösungam besten möglich (höhere Strukturqualität).





Wirtschaftlich: Nur die 3- und 2-Standortvarianten absehbar

dauerhaft mit negativen

Jahresergebnissen.

Nur die Einstandortvariante ist

wirtschaftlich tragfähig.

Fazit & Handlungsempfehlung

In dem vorliegenden Strukturgutachten wurden drei Varianten einer möglichen zukünftigen Struktur des Klinikums Mittelbaden im Hinblick auf

die Kriterien Versorgungsicherheit, Versorgungsqualität, Personal/Arbeitsmarktsituation und Wirtschaftlichkeit untersucht.

Den Prognosen liegen jeweils umfassende Datenanalysen z.B. der Einzugsgebiete, Marktpotenziale, Bevölkerungsstruktur- und /Entwicklung

sowie Interviews mit vielen Leistungsverantwortlichen vor Ort zu Grunde.

Die Versorgungssicherheit im Sinne einer wohnortnahen Versorgung ist auch bei der simulierten Konzentration in der Einstandortlösung sehr

gut (95,5 % Abdeckung der Bevölkerung mit stationären Notfallstrukturen im 30-Minuten-Fahrzeitradius) auf dem Niveau wie im Status Quo

(drei Standorte).

001 Alle Varianten haben gezeigt, dass perspektivisch weniger stationäre Kapazitäten in der Region benötigt werden. Die Spezialisierung in der

Medizin und die regulatorischen und strukturellen Vorgaben im Sinne der Versorgungsqualität werden mit zunehmender Konzentration besser

abgebildet.

\u0001 Der zurzeit und auch perspektivisch angespannte Arbeitsmarktsituation im Gesundheitswesen wird in der Einstandortvariante am besten

begegnet, da zum einem durch die größere Interdisziplinarität und Spezialisierung attraktivere Arbeitsplätze angeboten werden können. Zum

anderen werden knappe Personalressourcen bestmöglich genutzt.

\u0001 Die Businessplanungen zeigen sehr deutlich, dass nur die Einstandortlösung wirtschaftlich dauerhaft tragfähig ist. Durch die Konzentration

können ausreichend hohe Betriebsergebnisse generiert werden, um die Eigenanteile der wahrscheinlich notwendigen Investitionen bei der

unterstellten 50% Förderquote zu tragen.

Eine Aufzeichnung der Informationsveranstaltung ist auf www.zukunftkmb.de zur Ansicht eingestellt.