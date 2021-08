Streit ums Kloster Neusatzeck landet in Baden-Baden vor Gericht

Der Dauerbrenner Neusatzeck geht in die nächste Runde. Am 5. Oktober beschäftigt sich das Amtsgericht Baden-Baden mit der Zukunft des ehemaligen Klosters, das die Dominikanerinnen inzwischen in Richtung Freiburg verlassen haben.

„Nachdem die Schwestern vom Kaufvertrag zurückgetreten sind, klagen wir, damit die Auflassungsvormerkung aus dem Grundbuch entfernt wird“, berichtet Ralf Olbrück, Geschäftsführer der Immobilienfirma Prosecur.

Das Kölner Unternehmen wurde von den Schwestern mit der Vermarktung der beiden Klostergebäude in Neusatzeck beauftragt. Bei einer Auflassungsvormerkung handelt es sich um eine rechtsverbindliche Zusicherung für einen Immobilienverkauf, auf den sich die Geschäftspartner verständigt haben.