Kommandowagen für Bühler Feuerwehr wird durch zweite Ausschreibung teurer

Am Ende entpuppte es sich als Eigentor mit Ansage und Anlauf: Die Bühler Feuerwehr erhält im zweiten Anlauf einen neuen Kommandowagen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Die Kosten für den VW Tiguan liegen bei insgesamt 62.318,40 Euro. Damit kommt das Fahrzeug um rund 175 Euro teurer als der ursprünglich vorgeschlagene Audi Q5.

Den hatte eine Gemeinderatsmehrheit im April als zu teuer erachtet und darauf gedrängt, dass nach günstigeren Alternativen gesucht wird. Billiger wird es nun nicht, dafür ist bei nahezu identischen Preisen die Ausstattung des künftigen Kommandowagens schlechter. Genau das hatten Vertreter der Stadtverwaltung und Kommandant Günter Dußmann im April vorhergesagt.

Für die neuerliche Ausschreibung galten andere Regeln als beim ersten Mal. Sie erfolgte in Losen, wodurch örtliche Händler Fahrzeuge anbieten konnten, den Ausbau übernimmt ein Fachbetrieb.

Sechs Angebote für ein Fahrgestell und vier Angebote für den Ausbau gingen ein. Für Modelle von Seat und Skoda fanden sich laut Stadtverwaltung keine Ausbauer, weil der Aufwand zu groß sei. Für Ford und BMW gab es keine Angebote.

Audi wiederum bot dieses Mal nicht direkt an, sondern über ein auf den Ausbau solcher Fahrzeuge spezialisiertes Unternehmen. Das Angebot lag laut Verwaltungsvorlage deutlich über der Offerte aus dem Frühjahr, und das, obwohl ein Q5 Advance und damit ein preisgünstigeres Modell als die Q5 S-Line ausgewählt wurde. „Die Ausstattung des VW Tiguan Allspace R-Line entspricht nicht der des Audi Q5“, heißt es in der Vorlage.

Bühler Stadträte hatten unvollständige Information

Die in der Sitzung im April von einzelnen Stadträten genannten preisgünstigeren Alternativen entpuppten sich als unvollständige Information. Nachfragen der Stadtverwaltung ergaben, „dass es sich hier um das Zweit- oder Drittfahrzeug für die jeweilige Feuerwehr handelt“. Als Erstfahrzeug werde in einem Fall ein Q5 beschafft. In der Regel werde bei Neuanschaffungen auf ein Komplettangebot von Audi oder VW zurückgegriffen.

Wann das neue Fahrzeug auf dem Hof der Feuerwehr stehen wird, ist unklar. Im günstigsten Fall könnte der Kommandowagen laut Stadtverwaltung in den ersten Monaten des kommenden Jahres geliefert und in Dienst gestellt werden.

Das Ergebnis der von ihm mehrheitlich geforderten Neuausschreibung kommentierte der Gemeinderat eher schmallippig. Von jenen, die dieses Vorgehen befürwortet hatten, bekannte lediglich Georg Feuerer (CDU): „Ich gebe zu, es hat nichts gebracht.“ Der Tiguan sei aber auch kein schlechtes Fahrzeug, tröstete er sich und die im Publikum sitzenden Feuerwehrleute.

Wir haben es vorausgesagt. Jetzt fahren wir schlechter. Lutz Jäckel FDP-Fraktionsvorsitzender

Das sei er mit Sicherheit nicht, bestätigte Kommandant Dußmann. Er erreiche aber nicht die Qualität des Q5, antwortete er auf eine Frage von Johannes Moosheimer (FW). Der größte Unterschied sei das adaptive Fahrwerk, das der Audi im Gegensatz zum VW habe. „Das Fahrwerk kann um ein paar Zentimeter angehoben werden, was mehr Bodenfreiheit gibt“, sagte Dußmann. Gerade bei Einsätzen in Waldgebieten könne das hilfreich sein und mehr Sicherheit bieten. Erst am vergangenen Wochenende, als ein Gleitschirmflieger verunglückt war, wäre ein solches Instrument von Nutzen gewesen. Moosheimer konstatierte: „Für die Feuerwehr tut es mir leid.“ Die Neuausschreibung hätte man sich sparen können. Dem pflichtete Lutz Jäckel (FDP) bei: „Wir haben es vorausgesagt. Jetzt fahren wir schlechter. Das war ein absoluter Fehler.“