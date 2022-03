Kundgebung in Bühl: „30 Tage Urlaub sind nicht vom Himmel gefallen“

Die SPD-Politikerin Gabriele Katzmarek sieht bei jungen Menschen erhebliche Defizite beim Wissen über betriebliche Mitbestimmung. „30 Tage Urlaub sind nicht vom Himmel gefallen“, sagt sie bei einer Kundgebung zur Bedeutung von Betriebsratswahlen in Bühl.

Alle vier Jahre stehen sie an: die Betriebsratswahlen. Noch bis Ende Mai wird in Firmen die Arbeitnehmervertretung gewählt. Gestandene Betriebsräte und Gewerkschafter klagen jedoch über ein Problem: Viele junge Menschen haben keine oder kaum eine Ahnung von Mitbestimmung, Betriebsräten und Gewerkschaften.

„Wir haben da ein Riesenproblem in der schulischen Bildung“, sagt die mittelbadische SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek bei einer Kundgebung am Samstag in Bühl.

Lohn, Arbeitszeit sowie Arbeitssicherheit, Weiterbildung, Kündigung und mehr sind Themen, bei denen Betriebsräte in Unternehmen ein Mitspracherecht haben. Selbstverständlich ist das in der Arbeitswelt nicht. Nach Angaben der Organisatoren der Veranstaltung auf dem Johannesplatz - Vertrauensleute der IG Metall der Firmen Bosch, Schaeffler und dormakaba sowie der IG Metall - wird derzeit nur etwa jeder zweite Beschäftige (46 Prozent) in der Privatwirtschaft von Betriebsräten vertreten. Im öffentlichen Dienst sind es dagegen rund 89 Prozent.

Aktionen zu den Betriebsratswahlen

Mit Aktionen wird deshalb im Vorfeld der Urnengänge für eine Stärkung der Arbeitnehmervertretung geworben. „30 Tage Urlaub sind nicht vom Himmel gefallen“, betont die SPD-Politikerin Katzmarek. Sie sammelte auch reichlich Gewerkschaftserfahrung in ihrer Vita. Ihre Forderung: Schon in den Schule sollten Betriebsräte über ihre Arbeit informieren können.

Mit einer Beteiligung an der Betriebsratswahl können Arbeitnehmer Einfluss auf ihre Arbeitsbedingungen vor Ort nehmen. Weil ein Betriebsrat rechtlich geschützt ist, kann er die Rechte der Beschäftigten effektiver vertreten als Einzelpersonen.

Betriebsräte vertreten 40.000 Beschäftigte Über 700 Betriebsratsmitglieder betreut die auch für Bühl zuständige IG Metall Offenburg in 80 Industrie- und Handwerksunternehmen. Zusammen haben diese Firmen rund 40.000 Beschäftigte, berichtet die Zweite IGM-Bevollmächtigte Maja Reusch. Ohne Betriebsrat sind im Zuständigkeitsbereich der IG Metall Offenburg rund 40 Betriebe. Sie haben zum Teil 100 und noch mehr Beschäftigte. In Einzelfällen gibt es laut Reusch zwar Interessenvertretungen der Arbeitnehmer. Diese kämen aber ihrer gesetzlichen Pflicht zur Zusammenarbeit mit der zuständigen Gewerkschaft (IG Metall) nicht nach. In der Ortenau will die IGM Offenburg den Anteil der Betriebe mit Mitbestimmung um fünf Prozent steigern, so Reusch. Mit Aktionen zu den Betriebsratswahlen sollen Beschäftigte ermutigt werden, sich zu engagieren. Im Organisationsbereich der IG Metall gibt es bundesweit über 10.500 Betriebsräte mit rund 77.470 Betriebsratsmitgliedern.

Maja Reusch, Zweite Bevollmächtigte der auch für Bühl zuständigen IG Metall Offenburg, betont das Zusammenspiel von Arbeitnehmervertretung und Gewerkschaften bei der Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten: „Ohne den einen geht das andere nicht.“

Der Betriebsrat, ein Sprachrohr der Belegschaft

Was einen guten Betriebsrat ausmacht, fasst Klaus Lorenz, seit 16 Jahren Betriebsratschef bei Bosch in Bühl, in einem Satz zusammen: „Es geht darum, dass man die Ohren beim Beschäftigten hat und ein Sprachrohr ist.“ Doch die Arbeit ist nach seiner Erfahrung alles andere als leichter geworden. „Das Amt wird immer anspruchsvoller“, sagt Lorenz.

Er verweist auf Stichworte wie „smart work“ und Transformation, Schlagworte im großen Veränderungsprozess in der Arbeitswelt. „Wir stehen vor Umwälzungen in den Betrieben, die haben sich gewaschen“, prophezeit auch Katzmarek.

„Es braucht mehr Demokratie in den Betrieben“, fordert der neue Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Baden-Württemberg, Kai Burmeister. Mit der dualen Interessenvertretung mit den Betriebsräten und den Gewerkschaften verfüge Deutschland über ein gutes System. Die Wurzeln gehen zurück bis in die Weimarer Republik vor rund 100 Jahren.

DGB-Landeschef prangert Schikane in Firmen an

Wenn es um die Gründung von Betriebsräten geht, benehmen sich manche Arbeitgeber „wie die Wildsäue“, kritisiert Burmeister. Sie schalten Anwälte ein, um Menschen unter Druck zu setzen, die einen Betriebsrat im Unternehmen gründen wollen. „Dass die schikaniert werden, dass darf nicht sein.“

Die Behinderung von Betriebsratswahlen ist kein Kavaliersdelikt. Gabriele Katzmarek, SPD-Bundestagsabgeordnete

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Katzmarek hofft, in der neuen Regierung eine Mehrheit zu finden, um solchen Entwicklungen einen Riegel vorschieben zu können. „Die Behinderung von Betriebsratswahlen ist kein Kavaliersdelikt!“

Werner Schmitt, Arbeitnehmervertreter beim Schaeffler in Bühl und mit Francesco Tramonti Moderator der Kundgebung, sieht Betriebe mit Arbeitnehmervertretung generell im Vorteil: „In der Belegschaft herrscht eine deutliche höhere Zufriedenheit und die Effektivität im Betrieb ist höher.“ Auch Burmeister sieht Arbeitgeber gut beraten, wenn sie die Kompetenz ihrer Mitarbeiter nutzen. „Die wissen eine Menge über Produkte und Prozesse.“