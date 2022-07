Tempo 30 als schneller Dämpfer für Verkehrslärm in Bühl

In maximal zwei Jahren: Temporeduzierungen; zum Beispiel für die Rheinstraße in Bühl Tempo 30 zwischen Hauptstraße und Bahn. 30 könnte auch zwischen Kreisverkehr Rheinstraße und Friedrich-Ebert-Straße kommen, ebenso auf der Vimbucher Straße (K 3763) zwischen Seemattenstraße und Anwesen 15, ebenso auf der L83 zwischen Mattenmühlen-Kreisel und Ortsende Altschweier. Tempo 50 ist zwischen Edith-Stein-Straße 7 und Mattenmühle möglich. Zudem könnte es Tempo 30 auf der Bühlertalstraße zwischen Kreuzung Johannesstraße und Anwesen 48 geben, ebenso zwischen Riedboschweg und Mattenmühlen-Kreisel. In Vimbuch wäre im Bereich Neukritt lärmoptimierter Asphalt möglich. Dazu Förderung passiver Schallschutzmaßnahmen, wie von Bühlertalstraßen-Anwohnern (Am Bierkeller) gefordert.

In zwei bis fünf Jahren: Bei der Neugestaltung der südlichen Bühlertalstraße könnte es eine 30er-Zone plus leisen Asphalt geben. Flüsterbelag wäre in der Ortsdurchfahrt Altschweier (L83) möglich.

In mehr als fünf Jahren: Verkehrslenkende Maßnahmen zur Entlastung der Innenstadt sowie eine neue Verbindung der B3 und L85 als Ortsumgehung Vimbuch.